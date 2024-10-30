30 Ekim 2024, Çarşamba
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Görüntüler Bitlis'ten! İngiliz turist gece kamp yaparken ayı saldırısına uğradı

Görüntüler Bitlis'ten! İngiliz turist gece kamp yaparken ayı saldırısına uğradı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 10:10
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda kamp yapan Christopher Lomas Adams ayı saldırısına uğradı. İngiliz turist UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
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