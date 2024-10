Adana’da gıda denetimlerinde 17 milyon 78 bin lira ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde restoranlarda 'güvenilir gıda' denetimi yaptı. Denetimlerde, et ve sebzelerin kalitesi ile saklama şartları kontrol edildi.





İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kökçüoğlu, "Gıda güvenilirliğinin sağlanması tüketici sağlığının korunması amacıyla 200'ün üzerinde ikincil mevzuat hazırlanmıştır. Bilimsel gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda bakanlığımızın bu çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği'ni prensip edinen bakanlığımız gıdanın başlangıcından son tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında denetime büyük önem vermektedir. İlimiz Adana'da 2 bin 351'i gıda üretim yeri, 10 bin 43'ü gıda satış yeri ve 5 bin 959'u gıda toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 18 bin 353 gıda işletmesi vardır. Bu işletmeler il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli toplam 122 gıda kontrol görevlisi tarafından rutin olarak denetlenmekte, bu işletmelerden yine rutin olarak numune alımı yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Kökçüoğlu, denetimlerin devam edeceğini anlatarak şunları söyledi: "İl Müdürlüğümüz tarafından son bir yıl içinde 36 bin 800 resmi gıda denetimi yapılmış olup, yine son 1 yılda denetimi yapılan işletmelerden 4 bin 775 adet gıda numunesi alımı yapılmıştır. Alınan numuneler ve yapılan denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklar sonucunda 362 idari yaptırım cezası uygulanmış ve 17 milyon 78 bin Türk Lirası ceza kesilmiştir. 1 yılda, et ürünleri üretime yönelik olan 193 işletmede bin 120, 554 kasap işletmesinde bin 491, 3 bin 351 tüketim noktasında ise 9 bin 153 resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Numune alımları ve izlenebilirlik denetimleri ile bu kontrollerin etkinliği arttırılmıştır."



Vatandaşların her türlü şikayetlerini ALO GIDA 174 ihbar hattına yapabileceğini anlatan Kökçüoğlu, "Son 1 yılda Adana'da 23 gıda maddesinde taklit-tağşiş yaptığı tespit edilen 23 işletmecinin Gıda Kamuoyu Prosedürü kapsamında kamuoyu duyuruları yapılmıştır. Söz konusu ürünlerle ilgili 4 milyon 310 bin 348 TL idari para cezası uygulanmış olup bu ürünlerden 13'ü aynı zamanda insan sağlığına yönelik tehdit oluşturduğundan, sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımızın en iyi denetçi tüketicidir prensibinden hareketle uygulamaya koyduğu ALO GIDA 174 hattı 7 gün 24 saat tüketicilerimizin hizmetinde olup gıda ile ilgili karşılaşılan her türlü olumsuzluk bu hatta ihbar edilebilir" diye konuştu.