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Ankara'da takip ettiği husumetlisini öldürdü!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 04:20
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Ankara’da takip ettiği husumetlisini öldürdü!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde I.K. ile M.M. sebebi bilinemeyen bir nedenle kavga etti. M.M. kavgadan sonra olay yerinden uzaklaşırken, I.K. ise husumetlisini silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916'ncı Sokak'ta meydana geldi.

I.K. ile M.M. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kavganın ardından M.M. bölgeden uzaklaşırken, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri tarafından şüpheli I.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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