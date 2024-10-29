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Pikniğe giderken bataklığa saplandılar! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 10:19 Güncelleme: 29.10.2024 10:21
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Pikniğe giderken bataklığa saplandılar! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde suların çekildiği göletin etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar araçları park ettiği arazide bataklığa saplandı. Mahsur kalan 7 araç halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da havaların güneşli olması sebebiyle bazı vatandaşlar güzel havanın da tadını çıkarmak için Kestel Gölbaşı Göleti'ne gitti.

PİKNİĞE GİDERKEN BATAKLIĞA SAPLANDILAR

ÇAMURA SAPLANDILAR

Göl kurumuş ancak çevresi ise çamur ve bataklığa dönüşmüştü. Bunu hesap edemeyen sürücüler mahsur kaldı. Onlar köylülerden yardım istedi. Ancak köylülere ait traktörlerin yanı sıra 6-7 araç da çamura saplandı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Onlar da Of Road Kulubü'nden yardım istedi. Halatlar ve diğer köylülerin traktörlerinin yardımıyla iki gün süren kurtarma sonrası 7 araç kurtarıldı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

O anları anlatan macera tutkunları, "Piknikçiler suların çekilmesi sebebiyle battılar, traktörler de battı. Traktörler de dahil 6-7 araç da mahsur kaldı. Bursa Doğa Spor Kulübü Of Road ekipleri onları kurtarmak üzere bölgeye gelip köylülerle birlikte yardım etti." dediler.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Araçların kurtarıldığı anlar kameraya yansırken, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin günü ise adeta zehir oldu.

Pikniğe giderken bataklığa saplandılarPikniğe giderken bataklığa saplandılar PİKNİĞE GİDERKEN BATAKLIĞA SAPLANDILAR

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