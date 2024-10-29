Pikniğe giderken bataklığa saplandılar! Kurtarmaya gidenler de mahsur kaldı

Bursa'da havaların güneşli olması sebebiyle bazı vatandaşlar güzel havanın da tadını çıkarmak için Kestel Gölbaşı Göleti'ne gitti.

ÇAMURA SAPLANDILAR

Göl kurumuş ancak çevresi ise çamur ve bataklığa dönüşmüştü. Bunu hesap edemeyen sürücüler mahsur kaldı. Onlar köylülerden yardım istedi. Ancak köylülere ait traktörlerin yanı sıra 6-7 araç da çamura saplandı.

(A HABER ARŞİV)



Onlar da Of Road Kulubü'nden yardım istedi. Halatlar ve diğer köylülerin traktörlerinin yardımıyla iki gün süren kurtarma sonrası 7 araç kurtarıldı.

(A HABER ARŞİV)

O anları anlatan macera tutkunları, "Piknikçiler suların çekilmesi sebebiyle battılar, traktörler de battı. Traktörler de dahil 6-7 araç da mahsur kaldı. Bursa Doğa Spor Kulübü Of Road ekipleri onları kurtarmak üzere bölgeye gelip köylülerle birlikte yardım etti." dediler.

(A HABER ARŞİV)

Araçların kurtarıldığı anlar kameraya yansırken, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin günü ise adeta zehir oldu.