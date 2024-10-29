29 Ekim'de müzeler bedava mı, ücretsiz mi? 29 Ekim'de hangi müzeler ücretsiz ziyaret edilebilir?
Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla, İstanbul genelinde birçok müze 29 Ekim’de ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Bu özel günde, tarihî ve kültürel miraslarımızı keşfetmek isteyenler için Anadolu Hisarı Müzesi, Gülhane Sarnıcı, Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi gibi birçok popüler müze ücretsiz olarak gezilebilecek. Peki, hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte 29 Ekim’de ziyaret edilebilecek müzeler…
Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak 30 müze ücretsiz olarak ziyaretçilere açılıyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanat ve kültürle yaşamak isteyenler, bu müzeleri hiçbir ücret ödemeden gezebilecek. Ücretsiz müzeler arasında, şehrin tarihine ışık tutan ve sanatsal yönleriyle öne çıkan birçok mekan bulunuyor. İşte detaylar!
29 Ekim'de Ziyaret Edilebilecek Ücretsiz Müzeler
1. Taksim Cumhuriyet Müzesi
2. Anadolu Hisarı Müzesi
3. Tekfur Sarayı Müzesi
4. Kemal Sunal Müzesi
5. Aşiyan Müzesi
6. Şişli Atatürk Müzesi
7. İtfaiye Müzesi
8. Karikatür ve Mizah Müzesi
9. Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11. Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18. Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan