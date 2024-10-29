29 Ekim’de müzeler bedava mı, ücretsiz mi? 29 Ekim’de hangi müzeler ücretsiz ziyaret edilebilir?

Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak 30 müze ücretsiz olarak ziyaretçilere açılıyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanat ve kültürle yaşamak isteyenler, bu müzeleri hiçbir ücret ödemeden gezebilecek. Ücretsiz müzeler arasında, şehrin tarihine ışık tutan ve sanatsal yönleriyle öne çıkan birçok mekan bulunuyor. İşte detaylar!

29 Ekim'de Ziyaret Edilebilecek Ücretsiz Müzeler

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi

2. Anadolu Hisarı Müzesi

3. Tekfur Sarayı Müzesi

4. Kemal Sunal Müzesi

5. Aşiyan Müzesi

6. Şişli Atatürk Müzesi

7. İtfaiye Müzesi

8. Karikatür ve Mizah Müzesi

9. Çocuk Bilim Merkezi

10. Müze Gazhane L Binası

11. Gazhane İklim Müzesi

12. Bebek Sarnıcı Galerisi

13. Mecidiyeköy Sanat

14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1

16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2

17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3

18. Habitat Sanat

19. Gülhane Sarnıcı

20. Casa Botter

21. Büyükada Taş Mektep

22. Artİstanbul Feshane

23. Baruthane Müze

24. İstanbul Tasarım Müzesi

25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

26. Bulgur Palas

27. İstanbul Sanat Müzesi

28. Bakırköy Sanat

29. Kağıthane Sanat

30. Metrohan