Aydın'da otomobil devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü A.D. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Şanssız adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Korkunç olay Aydın'ın Söle ilçesinde gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin (22) kullandığı 09 JK 687 plakalı otomobil, Sarıkemer Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen A.D'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.