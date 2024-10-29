29 Ekim 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri

Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğun canını aldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 16:04
ABONE OL
Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğun canını aldı

Kars'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yakın evlerinin önünde oynayan Muhammet Poyraz Erdağı (6), hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna, kimliği belirsiz kişilerce araçtan ateş açıldı.

Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör