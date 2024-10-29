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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 16:06 Güncelleme: 29.10.2024 16:13
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Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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