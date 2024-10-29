26 gün sonunda hâlâ taze ve sarı! Muzları taze tutmanın püf noktası, dahiyane saklama hilesi

Gıda saklama uzmanı Amy Cross'un önerdiği yöntemde, muzları 26 gün sonra bile taze ve sarı tutabilirsiniz. Bu püf nokta ile muzları günlerce taptaze saklayabilir, rahatlıkla tüketebilirsiniz. İşte, Amy Cross'un muz saklama tekniği…

Muz Saklama Tekniği (TikTok)

Amy Cross muz dilimlenerek cam bir kavanoz içinde buzdolabına yerleştiriliyor. Bu işlem, muzların oksijenle temasını sınırlayarak daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Üstelik, bu yöntem muzların rengini koruyarak kahverengileşmesini engelliyor. Cross, paylaştığı videoda muz dilimlerinin 26 gün boyunca canlı rengini muhafaza ettiğini gösterdi.

Deneyin amacı, dilimlenmiş muzların 12 saat tazeliğini koruyup koruyamayacağını görmekti; ancak sonuçlar beklenenden çok daha etkileyici oldu. 26 günün ardından bile muzların rengi canlı kalmış ve kahverengileşme belirtisi göstermemişti.