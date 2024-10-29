26 gün sonunda hâlâ taze ve sarı! Muzları taze tutmanın püf noktası, dahiyane saklama hilesi
Muz, tropikal meyveler arasında yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlıklı yapısıyla da öne çıkan bir meyve olarak oldukça popülerdir. Çocuklardan büyüklere, severek yenilen ve sık sık tüketilen muz, olgunlaşma hızının yüksek olması nedeniyle kısa sürede kararıyor, çok çabuk bozulabiliyor. Evde meyve sevenler için bu sorun genellikle israfa yol açabiliyor. Neyse ki, TikTok’taki bir kullanıcı, muzları haftalarca taze tutabilecek basit ve etkili bir saklama yöntemini takipçileriyle paylaştı. Bu yöntem, özellikle dolapta muhafaza edilecek meyveler için büyük bir kolaylık sağlıyor. İşte, muzları taze tutmanın püf noktası!
Gıda saklama uzmanı Amy Cross'un önerdiği yöntemde, muzları 26 gün sonra bile taze ve sarı tutabilirsiniz. Bu püf nokta ile muzları günlerce taptaze saklayabilir, rahatlıkla tüketebilirsiniz. İşte, Amy Cross'un muz saklama tekniği…
Amy Cross muz dilimlenerek cam bir kavanoz içinde buzdolabına yerleştiriliyor. Bu işlem, muzların oksijenle temasını sınırlayarak daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Üstelik, bu yöntem muzların rengini koruyarak kahverengileşmesini engelliyor. Cross, paylaştığı videoda muz dilimlerinin 26 gün boyunca canlı rengini muhafaza ettiğini gösterdi.
Deneyin amacı, dilimlenmiş muzların 12 saat tazeliğini koruyup koruyamayacağını görmekti; ancak sonuçlar beklenenden çok daha etkileyici oldu. 26 günün ardından bile muzların rengi canlı kalmış ve kahverengileşme belirtisi göstermemişti.