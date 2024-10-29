Kars'ta "maganda kurşunu" can aldı! Geriye akülü arabası kaldı

Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'ya isabet etti.

Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Erdağı, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akülü arabasıyla oyun oynayan çocuk kanlar içerisinde kaldı

ACI HABER GELDİ

Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİYE AKÜLÜ ARABASI KALDI

Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.