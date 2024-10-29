Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan damar sağlığını destekleyen doğal öneriler

Prof. Dr. Saraçoğlu, sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru beslenme, damar tıkanıklığının önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Saraçoğlu, zeytinyağının, içeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde damarların esnekliğini artırarak tıkanıklığı önleyici etki sağladığını, sarımsağın kanı inceltici etkisiyle damar duvarlarında pıhtı oluşumunu engellemeye yardımcı olduğunu vurguluyor. Limonun ise damar çeperlerini güçlendirici özelliğiyle bu doğal karışımın vazgeçilmez bir bileşeni olarak öne çıktığını açıklıyor.

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Damar Tıkanıklığını Önlemek İçin İpuçları

Saraçoğlu, damar sağlığını korumanın yalnızca bitkisel kürlerle sınırlı kalmaması gerektiğini de hatırlatıyor. Haftada iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketiminin kalp-damar sağlığına büyük katkı sağladığını ifade eden uzman, ceviz, badem ve keten tohumu gibi yağlı tohumların da düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Omega-3 yağ asitlerinin kan damarlarındaki iltihaplanmayı azaltarak kalp sağlığını desteklediğine dikkat çeken Saraçoğlu, bu tür besinlerin günlük beslenme programına dahil edilmesini öneriyor.

Damar sağlığı için beslenme kadar hareketli yaşamın da önemli olduğunu belirten Saraçoğlu, günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmanın kan dolaşımını desteklediğini ifade ediyor. Ayrıca düzenli uyku ve stresin minimum düzeye indirilmesinin de damar sağlığını koruyucu unsurlar olduğunu belirtiyor.