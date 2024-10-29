Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan damar sağlığını destekleyen doğal öneriler
Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde artış göstermeye devam ederken, uzmanlar bu riskleri azaltmaya yönelik doğal çözümleri gündeme getiriyor. Türkiye’nin önde gelen Fitoterapi uzmanlarından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olacak sağlıklı besinlerin gücüne dikkat çekti. Saraçoğlu, özellikle zeytinyağı, sarımsak ve limon ile hazırlanan doğal kürlerin düzenli kullanıldığında damar sağlığına etkili katkılar sunduğunu belirtti. İşte detaylar!
Prof. Dr. Saraçoğlu, sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru beslenme, damar tıkanıklığının önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Saraçoğlu, zeytinyağının, içeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde damarların esnekliğini artırarak tıkanıklığı önleyici etki sağladığını, sarımsağın kanı inceltici etkisiyle damar duvarlarında pıhtı oluşumunu engellemeye yardımcı olduğunu vurguluyor. Limonun ise damar çeperlerini güçlendirici özelliğiyle bu doğal karışımın vazgeçilmez bir bileşeni olarak öne çıktığını açıklıyor.
Damar Tıkanıklığını Önlemek İçin İpuçları
Saraçoğlu, damar sağlığını korumanın yalnızca bitkisel kürlerle sınırlı kalmaması gerektiğini de hatırlatıyor. Haftada iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketiminin kalp-damar sağlığına büyük katkı sağladığını ifade eden uzman, ceviz, badem ve keten tohumu gibi yağlı tohumların da düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Omega-3 yağ asitlerinin kan damarlarındaki iltihaplanmayı azaltarak kalp sağlığını desteklediğine dikkat çeken Saraçoğlu, bu tür besinlerin günlük beslenme programına dahil edilmesini öneriyor.
Damar sağlığı için beslenme kadar hareketli yaşamın da önemli olduğunu belirten Saraçoğlu, günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmanın kan dolaşımını desteklediğini ifade ediyor. Ayrıca düzenli uyku ve stresin minimum düzeye indirilmesinin de damar sağlığını koruyucu unsurlar olduğunu belirtiyor.