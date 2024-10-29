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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

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Giriş: 29.10.2024 10:54 Güncelleme: 29.10.2024 11:21
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 37 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini belirlemeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Mustafa Yakupoğlu' kod adıyla tanınan şüphelinin taban kazanma amacıyla çalışmalar yaptığı ve topladığı paraları Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği bilgisine ulaştı.

Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 37 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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