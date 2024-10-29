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Antalya'da feci ölüm! Alman turist metrelerce yükseklikten düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 10:56 Güncelleme: 29.10.2024 10:57
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Antalya’da feci ölüm! Alman turist metrelerce yükseklikten düştü

Antalya'da dağcılık sporu için kayalık alanda tırmanış yapan 63 yaşındaki Alman turist Hünersen Köckrtiz, metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 15.15 sıralarında Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve dağcılık yapılan bölgede meydana geldi.

ANTALYA'DA FECİ ÖLÜM! ALMAN TURİST...

Bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki dağlık alandan düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Hünersen Köckrtiz (63) olduğu belirlenen Alman vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köckrtiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalyada feci ölüm! Alman turist...Antalyada feci ölüm! Alman turist... ANTALYA'DA FECİ ÖLÜM! ALMAN TURİST...

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