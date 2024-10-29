Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Çamaşır suyu kullanımına dikkat çekti, bağışıklık sistemi için formül verdi

Karatay, çocuklarda sıkça görülen burun tıkanıklığının sebebinin hastalık değil, okullarda kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri olduğunu belirtti. Canan Karatay "Okullar çamaşır sularıyla yıkanıyor. Çamaşır suları havaya karışıyor ve çocuklar onu soluyor. Vücut burnunu tıkıyor çünkü kendini korumak için. Salgın falan hepsi hikaye. Salgın yok ortada; alerji var. Burnumuz tıkanınca ağzımızı açıyoruz; o zehirler içimize giriyor." dedi. Karatay, okullarda ve evlerde temizlik için doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

A Haber Foto Arşiv

Prof. Dr. Karatay, hijyen amacıyla sirke kullanımını önererek "Peki okul nasıl temizlenecek? Okul sirkeyle temizlenecek. Evlerimizi de sirkeyle temizlememiz lazım. Eğer mikrop ya da virüs varsa sirke kaynatılacak. Bir tencerenin içine sirke koyun yavaş yavaş kaynasın. Ne kadar virüs, bakteri varsa ölür; ne kadar böcek varsa kaçar" ifadelerine yer verdi. Bu yöntemin bakteriler ve zararlı mikroorganizmaları yok etmede oldukça etkili olduğunu belirtti.

A Haber Foto Arşiv

Bağışıklık Güçlendirici Doğal Formüller: Tuzlu Su ve Turşu Suyu

Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal formüllerin önemine dikkat çekti. Özellikle tuzlu suyun anti-mikrobiyal özelliklerinden bahseden Karatay, "En önemli şey bağışıklık zırhımızı güçlendireceğiz. Bu aylarda özellikle turşu suyu çok önemli. Sirkeyle, turşu suyuyla veya bikarbonatlı suyla gargara yapılabilir" önerisinde bulundu. Ayrıca, turşu suyunun içerdiği probiyotikler sayesinde sindirimi destekleyerek bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti.

A Haber Foto Arşiv

Turşu Suyunun Faydaları ve Evde Yapımı

Karatay'ın önerdiği turşu suyu, bağışıklık sistemini destekleyen probiyotikler, elektrolitler ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Evde turşu suyu yapımı için 1.5 litre suya, 2.5 yemek kaşığı kaya veya deniz tuzu ve üzüm sirkesi ekleyerek karışıma sarımsak eklenmesi önerilmektedir. Bu karışım, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip güçlü bir doğal içecek olarak öne çıkar.

A Haber Foto Arşiv

Turşu suyu, içerdiği yararlı bakterilerle sindirim sistemini düzenleyebilir, potasyum ve magnezyum açısından zengin yapısıyla kas ve sinir sistemi sağlığını destekler. Ayrıca, elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olarak vücutta su dengesini korur. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar ve genel vücut sağlığını destekler.