Cumhuriyet Bayramı’nda marketler açık mı? 29 Ekim’de market çalışma saatleri: BİM, ŞOK, A101

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim tüm günü resmi tatil olarak ilan edilse de BİM, A101 ve ŞOK gibi büyük market zincirleri, bu tarihte de hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu marketlerden alışveriş yapabilecekler. Marketlerin kapanış saatleri, bu özel günde de standart saatlerinde gerçekleşecek. İşte, BİM, A101 ve ŞOK marketlerin çalışma saatleri...

BİM, ŞOK, A101 Marketlerin Çalışma Saatleri

Zincir marketler, 29 Ekim'de de aynı mesai saatleri içerisinde faaliyet gösterecek. BİM, ŞOK, A101 marketleri sabah 09.00'da kapılarını açacak ve akşam 21.00'da kapanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda da herhangi bir değişiklik olmayacak. Resmi tatil gününde marketlerin açık olması ile vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.