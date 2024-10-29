Cumhuriyet Bayramı'nda marketler açık mı? 29 Ekim'de market çalışma saatleri: BİM, ŞOK, A101
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Özellikle BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerde alışveriş yapacak olanlar, bu marketlerin bayramda hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı’nda marketlerin çalışma durumu ve güncel saatleriyle ilgili detaylar...
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim tüm günü resmi tatil olarak ilan edilse de BİM, A101 ve ŞOK gibi büyük market zincirleri, bu tarihte de hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu marketlerden alışveriş yapabilecekler. Marketlerin kapanış saatleri, bu özel günde de standart saatlerinde gerçekleşecek. İşte, BİM, A101 ve ŞOK marketlerin çalışma saatleri...
BİM, ŞOK, A101 Marketlerin Çalışma Saatleri
Zincir marketler, 29 Ekim'de de aynı mesai saatleri içerisinde faaliyet gösterecek. BİM, ŞOK, A101 marketleri sabah 09.00'da kapılarını açacak ve akşam 21.00'da kapanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda da herhangi bir değişiklik olmayacak. Resmi tatil gününde marketlerin açık olması ile vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.