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Tekirdağ'da balkondan düşen genç adamın acı ölümü

İHA
Giriş: 01.08.2024 12:11
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Tekirdağ’da balkondan düşen genç adamın acı ölümü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

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