Bursa’da oğlunu yaralı gören anne gözyaşına boğuldu

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi.

Olay yerinden bir kare (DHA)



Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mevlüt İ. idaresindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 ADM 164 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü Mevlüt İ. ve arkasındaki arkadaşı Mert C. (18) yaralandı.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından haber verilmesiyle olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün annesi Cemile. İ. oğlunun elini tutup, "Geçecek oğlum" diyerek moral vermeye çalışırken, gözyaşlarına boğuldu.

SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI



Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.