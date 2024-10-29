Bursa'da oğlunu yaralı gören anne gözyaşına boğuldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mevlüt İ.'nin kullandığı motosiklet, Ceyhun D.'nin idaresindeki otomobille çarpıştı. Meydana gelen olayda Mevlüt İ. ve motosiklette bulunan Mert C. yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen Mevlüt İ.'nin annesi Cemile İ. gözyaşına boğuldu. Acılı anne "geçecek oğlum" dedi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi.
Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mevlüt İ. idaresindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 ADM 164 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü Mevlüt İ. ve arkasındaki arkadaşı Mert C. (18) yaralandı.
ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazanın ardından haber verilmesiyle olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün annesi Cemile. İ. oğlunun elini tutup, "Geçecek oğlum" diyerek moral vermeye çalışırken, gözyaşlarına boğuldu.
SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.