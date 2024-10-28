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Tokat'ta Otomobil ve traktör çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 05:22 Güncelleme: 28.10.2024 05:23
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Tokat’ta Otomobil ve traktör çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde ilçesinde E.A. yönetimindeki otomobil ile H.G. idaresindeki traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Tokat'ın Zile ilçesinde meydana geldi.

E.A. (38) idaresindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki 60 ADF 535 plakalı traktörle çarpıştı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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