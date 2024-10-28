Tokat'ta Otomobil ve traktör çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde ilçesinde E.A. yönetimindeki otomobil ile H.G. idaresindeki traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza Tokat'ın Zile ilçesinde meydana geldi.
E.A. (38) idaresindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki 60 ADF 535 plakalı traktörle çarpıştı.
YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.