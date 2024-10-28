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Sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan 33 kişi zehirlendi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 06:06
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Sünnet düğünündeki tavuklu pilavdan 33 kişi zehirlendi

Kocaeli'de düzenlenen bir sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle 33 kişi zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuran vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 33 kişi, sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yeni Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir dernekte yapılan sünnet töreninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 33 kişide bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişilerden bir kısmı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 33 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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