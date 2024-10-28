Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tüm dünyada boks tutkunları tarafından merakla beklenen karşılaşma, efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul arasında gerçekleşecek. Tyson ve Paul'un ringde buluşacağı boks maçı, dövüşseverlerin ilgisini bir kez daha üzerine çekiyor. Mücadelenin tarihi ve detayları ise nihayet açıklandı.

Maç Tarihi ve Yayın Detayları

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'un stadyumunda gerçekleştirilecek ve izleyiciler, Netflix üzerinden canlı yayınla bu karşılaşmayı takip edebilecekler.

Erteleme Süreci ve Tyson'ın Açıklamaları

İlk olarak 20 Temmuz 2024'te yapılması planlanan Tyson-Paul maçı, Tyson'ın sağlık durumu nedeniyle ertelendi. Tyson, antrenman yapamadığını belirterek, "Ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum dinlenmemi ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmemi tavsiye etti," dedi.

Hayranlarına teşekkür eden Tyson, "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim," ifadelerini kullandı.

Paul'a yönelik mesajında ise, "Bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın," dedi.

Dövüş Kuralları ve Formatı

Maçın dövüş kuralları da belli oldu. Rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek dövüş, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu format, dövüşçülerin stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı sunacak. Müsabakada, 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık kullanılmayacak.