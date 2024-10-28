Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un cezası onandı! Acılı aile konuştu

Başak Cengiz, İstanbul'da 2021 yılında sokakta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz isimli cani tarafından samuray kılıcı ile katledilmişti. Can Göktuğ Boz hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası onandı. Karar sonrası Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Bu ceza benim Başak'ımı geri getirmeyecek biliyorum. Ama en azından başka Başak'lar olmayacak. Nasıl olsa ceza almam düşüncesiyle cesaret bulanlar görsün bunu. Aldığınız canların cezasını çekeceksiniz, yanınıza kalmayacak." dedi.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz (DHA)

"BAŞKA BAŞAKLAR OLMAYACAK"

Sabah'ın haberine göre cezanın onanması ve katilin indirim almaması ile yüreklerine bir nebze de olsa su serpilen Cengiz'in ailesi güzel haberi kızlarının mezarından dönerken aldı. Anne Beyhan Cengiz, "Güzel haberi alır almaz eşimle beraber dizlerimizin bağı çözüldü. Parkın orta yerine çöktük, ağladık. Bu ceza benim Başak'ımı geri getirmeyecek biliyorum. Ama en azından başka Başaklar olmayacak. O cani cezasını indirimsiz şekilde aldı. Adalet yerini elbet buluyor. Benim acım, özlemim dinmedi. Artıyor, eksilmiyor." ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ve cinayet anı (A HABER ARŞİV)

"BU ACI ÇOK BÜYÜK"

Evlatlarının acısının hiç dinmediğini söyleyen acılı anne, "Her kadın cinayeti, kadına karşı şiddet haberi aldığımda acım deşiliyor sanki. Tekrar tekrar o acıları yaşıyorum. O yitip giden gencecik kadınları, kızlarımızı, çocuklarımızı gördükçe anne babalarını düşünüyorum. Bu acı çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.