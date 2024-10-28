İstanbul’da silahlı kavga! 2 yaralı

Olay İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde S.E. ile A.O. arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI



Tartışma, iki tarafın tanıdıklarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan S.E. bıçakla, M.A. silahla yaralandı. Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir otomobil de hasar gördü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Kavgayı ayıran polis ekipleri olaya karışan 12 şüpheliyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Olaya karışanlardan S.E'nin 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.O, S.E, M.A. ve S.D. tutuklanırken diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.