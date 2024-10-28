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İstanbul'da silahlı kavga! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 03:27 Güncelleme: 28.10.2024 03:27
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İstanbul’da silahlı kavga! 2 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekipler kavgaya karışan 12 kişiyi yakalanırken, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde S.E. ile A.O. arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma, iki tarafın tanıdıklarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan S.E. bıçakla, M.A. silahla yaralandı. Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir otomobil de hasar gördü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kavgayı ayıran polis ekipleri olaya karışan 12 şüpheliyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Olaya karışanlardan S.E'nin 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.O, S.E, M.A. ve S.D. tutuklanırken diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.

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