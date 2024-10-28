Mersin'de atölye alevlere teslim oldu!
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yatak ve baza imalatı yapılan atölyesinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiye erleri alevleri söndürdü. Meydana gelen olayda atölye yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan atölye sahibi Dursun Yıldırım ise, "Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." dedi.
Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki Dursun Yıldırım'a ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.
ATÖLYE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında atölyedeki yatak ve bazalar zarar gördü, iş yerinin üst katındaki ev ve sokaktaki minibüste hasar oluştu.
"EMEKLERİM GİTTİ"
İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ediyor. Atölye sahibi Dursun Yıldırım, gazetecilere, yangının çıkış nedenini bilmediğini söyledi.
Yangını duyar duymaz atölyesine geldiğini dile getiren Yıldırım, "Geldiğimde yanıyordu. Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.