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AK Parti'den CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 08:05
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AK Parti’den CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik problemi devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önlem almaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Tugay'ın sosyal medyadan yaptığı "Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsin." açıklaması da tepki çekti. AK Parti cephesi, Tugay'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı "acil eylem planını" görmezden geldiğini ve sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını belirtti.

İzmir Körfezi'nin kirlilik nedeniyle alarm vermesine rağmen hiçbir önlem almaması ve yaşanan çevre felaketinde en büyük paylardan birinin sahibi olması nedeniyle eleştiri toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsin. Yapmazlarsa yapmadıklarını bütün dünya bilecek." açıklaması yaptı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
Sabah'ın haberine göre Tugay'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Körfez'i kurtarmak için devreye aldığı acil eylem planını görmezden gelmesine AK Parti tepki gösterdi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, X hesabından Tugay'a yönelik "Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman." şeklinde paylaşım yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya ise, "Zahmet olacak ama biraz Belediye Başkanlığı yapmayı deneseniz, nasıl olur!" ifadelerini kullandı. Tugay'ın, Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına imza bile atmadığı ortaya çıkmıştı.

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