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Defineciler suçüstü yakalandı! 5 şüpheli gözaltına alındı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:53
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Defineciler suçüstü yakalandı! 5 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri define arayan şahıslar için harekete geçti. 5 kişi suçüstü yakalanırken olayda kullanılan çok sayıda alet de ele geçirildi.

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