Vapur seferleri iptal mi? 28 Ekim İstanbul Şehir Hatları-BUDO-İDO hangi seferler yok?

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen yoğun sis, gemi trafiğini çift yönlü olarak durdurdu. Bu durum, İstanbul'da vapur seferlerinin durumu hakkında vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. 28 Ekim tarihinde vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.

İptal Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

❗Küçüksu - İstinye Hattı

❗İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

❗Boğaz Geliş Hattı

❗Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

❗Beykoz - Sarıyer Hattı

❗Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

❗Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

Bilgi Notu

Şehir Hatları, seferlerin yeniden başlayacağı tarihle ilgili ikinci bir duyuru yapılana kadar bu hatların hizmet vermeyeceğini belirtti. Vatandaşlar, seferlerin durumu hakkında güncel bilgileri takip etmeye devam ediyor.