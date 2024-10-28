Vapur seferleri iptal mi? 28 Ekim İstanbul Şehir Hatları-BUDO-İDO hangi seferler yok?
28 Ekim Pazartesi günü vapur seferlerinin iptal olup olmadığı, Şehir Hatları vapurlarını kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, bu tarihteki seferlerin durumu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Şehir Hatları'nın İptal Seferler sayfası üzerinden yapılan açıklamalar, vatandaşların kafasındaki soruları yanıtlayacak. Peki, 28 Ekim vapur seferleri iptal mi? İşte merak edilen detaylar...
İstanbul Boğazı'nda meydana gelen yoğun sis, gemi trafiğini çift yönlü olarak durdurdu. Bu durum, İstanbul'da vapur seferlerinin durumu hakkında vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. 28 Ekim tarihinde vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.
İptal Duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
❗Küçüksu - İstinye Hattı
❗İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
❗Boğaz Geliş Hattı
❗Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
❗Beykoz - Sarıyer Hattı
❗Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
❗Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı
Bilgi Notu
Şehir Hatları, seferlerin yeniden başlayacağı tarihle ilgili ikinci bir duyuru yapılana kadar bu hatların hizmet vermeyeceğini belirtti. Vatandaşlar, seferlerin durumu hakkında güncel bilgileri takip etmeye devam ediyor.