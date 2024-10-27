Rizeli kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş tarafından fark edildi.

Ayıyı telefonu ile görüntülemeye başlayan Öztürk ayıya seslenmeyi de ihmal etmedi.

(A HABER ARŞİV)

Öztürk ayıya "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi" diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.