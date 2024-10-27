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Rizeli kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 09:30 Güncelleme: 27.10.2024 09:32
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Rizeli kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

Rize’de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi. İşte o görüntüler....

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş tarafından fark edildi.

AYIYA BÖYLE SESLENDİ: DOĞRU YATAĞA

Ayıyı telefonu ile görüntülemeye başlayan Öztürk ayıya seslenmeyi de ihmal etmedi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Öztürk ayıya "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi" diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.

Ayıya böyle seslendi: Doğru yatağaAyıya böyle seslendi: Doğru yatağa AYIYA BÖYLE SESLENDİ: DOĞRU YATAĞA

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