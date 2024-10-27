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Fatih'te hastane yangını! Alevler kontrol altında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 01:30 Güncelleme: 27.10.2024 02:50
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Fatih’te hastane yangını! Alevler kontrol altında

Fatih'te bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbarla yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç olay İstanbul'un fatih ilçesinde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare (DHA)Olay yerinden bir kare (DHA)

Yangın, saat 01.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi yeni hastane binasının çatısında çıktı.

İnşaat halindeki binanın çatı katından bilinmeyen nedenle yükselen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın çıktığı sırada binada bulunan işçiler binayı tahliye ederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise tedbir alarak bekledi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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