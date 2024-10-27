Karabük’te trafik kazası evli çifti ayırdı! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

Karabük istikametine gitmekte olan Hakan K. yönetimindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Afacanoğlu yönetimindeki 78 ABR 937 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kaza yapan çift (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler ve elektrikli bisikletteki Tuğçe Afacanoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Özel bir hastanede tedaviye alınan İsmail Afacanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşi Tuğçe Afacanoğlu ve motosiklet sürücüsü Hakan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.