Karabük'te trafik kazası evli çifti ayırdı! 1 ölü 2 yaralı
Karabük'te Hakan K. idaresindeki motosiklet, İsmail Afacanoğlu'nun (35) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazazedeler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Afacanoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Tuğçe Afacanoğlu (24) ve motosiklet sürücüsü Hakan K. ağır yaralandığı bildirildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Karabük istikametine gitmekte olan Hakan K. yönetimindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Afacanoğlu yönetimindeki 78 ABR 937 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücüler ve elektrikli bisikletteki Tuğçe Afacanoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR
Özel bir hastanede tedaviye alınan İsmail Afacanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşi Tuğçe Afacanoğlu ve motosiklet sürücüsü Hakan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.