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Elazığ'da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 04:52 Güncelleme: 27.10.2024 04:53
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Elazığ’da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı

Elazığ'da bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İddiaya göre, müşterilerin içeride oturduğu sırada, iş yerinin önüne gelen kişi veya kişilerce tabancalarla ateş açıldı.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda kıraathanedeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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