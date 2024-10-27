Elazığ'da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı
Elazığ'da bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
İddiaya göre, müşterilerin içeride oturduğu sırada, iş yerinin önüne gelen kişi veya kişilerce tabancalarla ateş açıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Olayda kıraathanedeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.