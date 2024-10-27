Çanakkale'de yangın! Ev kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Alaca'ya (46) ait evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.15 sıralarında Bayramiç ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Cazgirler köyünde, Muhtar İsmail Alaca'ya ait tek katlı evde çıktı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
1 KİŞİ FENALAŞTI
Evin yandığını gören Muhtar İsmail Alaca'nın annesi Saime Alaca (68), olay yerinde fenalaştı. Saime Alaca olay yerinde ayakta tedavi edilirken, yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.