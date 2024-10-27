Kahvehanede yılan paniği! Korku dolu anlar

Olay Karacabey'in Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye giren yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların korkması üzerine ürken yılan, sokağa çıktı.

(A HABER ARŞİV)

Ali Aydın isimli bir vatandaş ise, şişe ve peçete yardımıyla yılanı sokak ortasında yakaladı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.