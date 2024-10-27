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Kahvehanede yılan paniği! Korku dolu anlar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 15:18 Güncelleme: 27.10.2024 15:20
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Kahvehanede yılan paniği! Korku dolu anlar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kahvehaneye girerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yılan, sokak ortasında bir vatandaş tarafından yakalandı. İşte o görüntüler...

Olay Karacabey'in Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi.

KAHVEHANEDE YILAN PANİĞİ

Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye giren yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların korkması üzerine ürken yılan, sokağa çıktı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Ali Aydın isimli bir vatandaş ise, şişe ve peçete yardımıyla yılanı sokak ortasında yakaladı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kahvehanede yılan paniğiKahvehanede yılan paniği KAHVEHANEDE YILAN PANİĞİ

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