27 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Kahvehanede yılan paniği! Korku dolu anlar

Kahvehanede yılan paniği! Korku dolu anlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2024 15:19
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kahvehaneye girerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yılan, sokak ortasında bir vatandaş tarafından yakalandı. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahvehanede yılan paniği
Kahvehanede yılan paniği
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
Trafik ışıklarında zincirleme kaza
Trafik ışıklarında zincirleme kaza
Evde uyuya kalan gençler ekipleri seferber etti
Evde uyuya kalan gençler ekipleri seferber etti
Enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
2 yaşındaki çocuk feci şekilde yanarak can verdi
2 yaşındaki çocuk feci şekilde yanarak can verdi
Şoke eden olay! Midesinden...
Şoke eden olay! Midesinden...
Genç imam nakkaşlıkla cami duvarlarını süslüyor
Genç imam nakkaşlıkla cami duvarlarını süslüyor
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Afyonkarahisarlı umreciler Nur Dağı’na çıktı
Afyonkarahisarlı umreciler Nur Dağı'na çıktı
Konya’da 3 ev tamamen yandı 4 evde hasar oluştu
Konya'da 3 ev tamamen yandı 4 evde hasar oluştu
Galericiler: Araç piyasası faiz oranlarının düşmesini bekliyor
Galericiler: "Araç piyasası faiz oranlarının düşmesini bekliyor"
Daha Fazla Video Göster