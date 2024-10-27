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Sevdikleri köpeğin ölümüne sebep oldular

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 14:46
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Sevdikleri köpeğin ölümüne sebep oldular

Mersin’de bir iş yerinin kapısına tasmayla bağlı 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpek, iki kız çocuğu tarafından sevildikten saniyeler sonra öldü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde meydana geldi.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

Kaldırımda yürüyen iki genç kız, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpeği sevmek için durdu. Köpeği kucaklarına alan kızlar bir süre sevdi.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

KÖPEK CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ

Köpek daha sonra, eğilen kız çocuğu tarafından 1 metre yükseklikten yere bırakıldı. Çocuklar el sallayıp iş yerinden ayrılırken, saniyeler sonra köpek can çekişerek öldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

10 GÜN ÖNCE SAHİPLENMİŞ

Köpeğinin hareketsiz durduğunu fark eden işletme sahibi Şahin A., vakit kaybetmeden veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, köpeğin öldüğünü belirledi. Polise giden Şahin A. 10 gün önce sahiplendiği köpeğinin ölümüne sebep olmakla suçladığı iki kız çocuğu hakkında şikayetçi oldu.

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