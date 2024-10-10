Cem Garipoğlu'nun mezardan alınan parçaları yeniden gömüldü
DNA karşılaştırması yapılmak için 3 Ekim'de fethi kabir işlemi yapılan Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan parçalar, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na getirilerek gömüldü.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak alınan DNA örnekleri, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailenin avukatı tarafından teslim alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü feth-i kabir işlemiyle tekrar açılmıştı. Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleriyle anne ve babasından alınan örnekler karşılaştırıldı.
Örneklerin uyuşmasının ve incelemenin tamamlanmasının ardından bugün ailenin avukatı Orhan Şahin Adli Tıp Kurumuna gelerek Cem Garipoğlu'na ait DNA örneklerini teslim aldı.
Cem Garipoğlu'ndan alınan örnekler gömülmek üzere mezarlığa getirilerek gömüldü.