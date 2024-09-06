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Çanakkale'de feci kaza: Anne kız aynı otomobilde can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:46 Güncelleme: 06.09.2024 10:46
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Çanakkale’de feci kaza: Anne kız aynı otomobilde can verdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan Gülten Yalçıntepe (60) ile kızı Ünzile Alacaoğlu (35) hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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