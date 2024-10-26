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Sakarya'da otomobil takla attı! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 17:51
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Sakarya’da otomobil takla attı! Yaralılar var

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

B.M.A. yönetimindeki 54 ABG 787 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Alandere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol kenarında ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ile E.E.K. ve H.N.G. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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