Kedilerin esnekliği bilimsel olarak kanıtlandı: Sıvı gibi bulundukları kabın şeklini alıyorlar

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Etolog Péter Pongrácz ve ekibi tarafından yapılan bu çalışma, kedilerin fiziksel çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerine dair yeni ve ilginç bulgular sunuyor.

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Kedilerin espri konusu olan "bulundukları kabın şeklini alma" yetisi, bu kez bilimsel bir gerçeğe dönüştü. Pongrácz ve ekibi, toplamda 38 kedi üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerle, kedilerin belirli açıklıklardan geçerken sıvı benzeri bir davranış sergilediğini gözlemledi. Farklı yükseklik ve genişlikteki labirent şeklinde düzeneklerle yapılan deneylerde, kedilerin bu düzeneklere kolayca "sızdığı" görüldü.

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Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, kedilerin sıvı gibi davranmasının yanı sıra, kendi vücut boyutlarına dair farkındalıklarının da olduğunu ortaya koyması. Kediler, belirli düzenekler karşısında, vücutlarının sığabileceği genişliklerde tereddüt etmeden hareket ederken, daha dar ve zorlu açıklıklarda alternatif yollar arama eğilimi gösterdiler. Bu, kedilerin boyutlarına dair bilinçli olduklarını ve karar verme süreçlerinde bu farkındalığı aktif olarak kullandıklarını gösteriyor.

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Kedilerin sıvı gibi davranışı, bilim insanlarının ilgisini ilk kez çekmiyor. 2014 yılında fizikçi Marc-Antoine Fardin, kedilerin akışkanlık özelliklerini incelediği bir makale yayımlamış ve bu davranışı fiziksel bir perspektifle ele almıştı. Fardin, kedilerin, hapsedildikleri kabın şeklini alabilme yeteneğini sıvıların özellikleriyle karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlara ulaşmıştı.

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Yeni araştırma, bu alandaki bilimsel merakı daha da derinleştiriyor. Pongrácz ve ekibi, gelecekte kedilerin daha karmaşık ve dar ortamlarda nasıl tepki verdiklerini ve bu süreçte vücut farkındalıklarını nasıl kullandıklarını incelemek için daha fazla deney yapmayı planlıyor.

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