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Bartın'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.10.2024 17:53 Güncelleme: 26.10.2024 17:54
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Bartın’da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Bartın'da Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir madenci hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 37 yaşındaki işçinin henüz 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Hattat Enerji ve Maden A.Ş'ye ait Hema Tarlaağzı köyündeki maden ocağının -300 kotundaki üretim panosunda tavan çökmesi sonucunda göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan ve yürütülen çalışmalarla ocaktan çıkarılan 37 yaşındaki Ferdi Tayyar ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldıran Tayyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 37 yaşındaki Tayyar'ın henüz 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

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