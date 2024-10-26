Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı

Olay, 1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





55 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ



Yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Doğançay, 10 Ekim'de yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Palyatif serviste tedavi gören Doğançay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane raporunda ise ölüm nedeni "normal ölüm" olarak kaydedildi. Öte yandan reklam tabelasının kadının üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.