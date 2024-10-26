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Hızını alamayan otomobil kafeye daldı! Faciadan kıl payı dönüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 21:28
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Hızını alamayan otomobil kafeye daldı! Faciadan kıl payı dönüldü

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, belediyeye ait sosyal tesislere daldı. Olay anında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi. Piriçelebi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 DA 700 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Kaldırımı da aşan araç, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin camını kırarak içeri girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza, tesiste ve otomobilde hasara yol açtı. Aracın çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından, sosyal tesiste temizlik çalışması başlatıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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