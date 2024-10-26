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Kocaeli'de trafik kazası! 1'i çocuk 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 22:54
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Kocaeli’de trafik kazası! 1’i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'nin derince ilçesinde sürücüleri sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Sırrıpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 KF 239 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 ALN 771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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