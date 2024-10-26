Kocaeli’de trafik kazası! 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Sırrıpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 KF 239 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 ALN 771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.