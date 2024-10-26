İstanbul’da mangal keyfi felaketle sonuçlandı!

Yangın, saat 21.00 sıralarında İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.



İddiaya göre, çatı katında mangal yapan bina sakinleri, daha sonra oradan ayrıldı. Bina sakinleri ayrıldıktan bir saat sonra çatı katından alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mangaldan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI



Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çatının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaşanan panik ise görüntülere yansıdı.