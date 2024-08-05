05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Odunlukta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

İHA
Giriş: 05.08.2024 09:37 Güncelleme: 05.08.2024 09:41
ABONE OL
Odunlukta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Bolu’nun Aktaş Mahallesi’nde bir odunlukta çıkan yangın, yanında bulunan ağaca sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör