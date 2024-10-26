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Samsun'da otomobille traktör çarpıştı! Kaza sonucu çok sayıda yaralı var

AA
Giriş: 26.10.2024 21:33
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Samsun’da otomobille traktör çarpıştı! Kaza sonucu çok sayıda yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpıştı. Kaza sonucu çok sayıda yaralı bulunmakta. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ö'nün (34) kullandığı 55 DC 652 plakalı traktör, Barajyolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ali Ü. (78) yönetimindeki 55 AEU 599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Elmas Ü. (62) ve Vedat Ö. (68) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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