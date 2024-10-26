Beyoğlu’nda kamerayı gören şüpheli engelli taklidi yaptı

Olay, geçtiğimiz günlerde Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir binaya giren şüpheli, girişteki güvenlik kamerasını görünce yüzünü sakladı. Merdivenlere yönelen şüpheli bu kez de engelli taklidi yapmaya başladı. Bir süre üst katlarda dolaşan şüpheli merdivenlerden inerken montla yüzünü gizledi. İlginç hareketleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli binadan çıkarak kayıplara karıştı.