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Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 11:04
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Batman’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Kozluk kara yolu Bekirhan köyü mevkisinde 72 ABY 177 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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