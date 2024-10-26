Konya’da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı. İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.