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Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 11:06
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Konya’da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı. İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.
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