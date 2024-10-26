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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 11:03
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Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.H.K. (46) idaresindeki 34 BND 453 plakalı otomobil, Okçular köyü yakınlarında S.T'nin (57) kullandığı 03 AEB 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İ.K. (69), R.S. (15) ve E.S. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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