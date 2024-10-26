Rize’de heyelan etkili oldu! Mahalle yolları ulaşıma kapandı

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan ve yer yer şiddetini arttıran sağanak yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Çamlıca Mahallesi'nde küçük çapta toprak kaymaları meydana geldi. Yamaçtan kopan balçık ve irili ufaklı kaya parçaları mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.



Topkaya Mahallesi'nde ise akşam saatlerinde aşırı yağışlar nedeniyle sürüklenen ağaç parçaları nedeniyle dere yatağı tıkandı. Mahalle yolundan akan balçık ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İçme suyu tesislerinin de bulunduğu bölgede ulaşımın aksamaması için Madenli Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlik çalışmaları başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN